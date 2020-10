In de Franse stad Lyon is een 'veiligheidsincident' gaande, laat het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken op Twitter weten. Iedereen wordt gewaarschuwd om het gebied te vermijden. Volgens het Franse persbureau AFP zou een priester zijn neergeschoten. De dader is nog voortvluchtig.

Het incident gebeurde rond 16.00 uur in het zevende arrondissement in de stad. De geestelijke zou twee keer beschoten zijn toen hij de kerk aan het sluiten was. Hij raakte daarbij zwaargewond.

De veiligheidsdiensten zijn met meerdere eenheden ter plekke. Het gebied rondom Jean Macé is afgesloten. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken roept op weg te blijven in het gebied rondom het incident.

Hoogste dreigingsniveau in Frankrijk vanwege terroristische aanval in Nice

In Frankrijk geldt sinds de aanslag in Nice, waarbij afgelopen donderdag drie mensen om het leven kwamen, het hoogste dreigingsniveau. De aanpassing biedt de Franse overheid meer mogelijkheden om veiligheidsmaatregelen te treffen.

Een 21-jarige Tunesiër viel donderdagochtend met een mes mensen aan bij een kerk in de zuidelijke kuststad. Drie mensen kwamen daarbij om het leven; een van de slachtoffers zou nagenoeg onthoofd zijn. Volgens de autoriteiten had de man een koran bij zich en schreeuwde hij "Allahu Akbar" (God is de grootste).

De aanslagpleger werd bij zijn aanhouding neergeschoten en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Hij zou zou nog niet lang in Frankrijk zijn geweest: hij reisde eerder dit jaar via het Italiaanse eiland Lampedusa naar Europa.