In de Franse stad Lyon is een 'veiligheidsincident' gaande, laat het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken op Twitter weten. Iedereen wordt gewaarschuwd om het gebied te vermijden. Volgens het Franse persbureau AFP zou een priester zijn neergeschoten. De dader is nog voortvluchtig.

Het incident gebeurde rond 16.00 uur in het zevende arrondissement in de stad. De geestelijke zou twee keer beschoten zijn toen hij de kerk aan het sluiten was. Hij raakte daarbij zwaargewond.

De veiligheidsdiensten zijn met meerdere eenheden ter plekke. Het gebied rondom de wijk Jean Macé is afgesloten. Het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken roept op weg te blijven in het gebied rondom het incident.

De burgemeester van Lyon Gregory Doucet laat weten dat het motief van de dader nog onduidelijk is. Vooralsnog wordt er niet uitgegaan van een terroristisch motief van de dader. Volgens Franse media kan het ook een persoonlijke afrekening zijn geweest: de priester zou in het verleden ruzie hebben gehad met een man die hem toen ook aanviel.

Frankrijk staat op scherp na een reeks terreurdaden door moslimextremisten. Donderdag werden drie mensen met een mes gedood in een katholieke kerk in Nice. Onlangs werd een leraar onthoofd omdat hij in de klas spotprenten van de moslimprofeet Mohammed had laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.

In het land geldt sinds donderdag het hoogste dreigingsniveau. De aanpassing biedt de Franse overheid meer mogelijkheden om veiligheidsmaatregelen te treffen.