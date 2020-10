Een dag na de aardbeving in de Egeïsche Zee zoeken reddingswerkers tussen het puin naar overlevenden. Vrijdag werden Turkije en Griekenland opgeschrikt door een zware beving met een magnitude van 6.6. Het dodental als gevolg van de beving is inmiddels gestegen tot 26, meer dan 800 mensen raakten gewond.

De aardbeving vond vrijdagmiddag rond 12.50 uur (Nederlandse tijd) plaats. Het epicentrum van de beving lag volgens het seismologisch instituut in Athene ten noorden van het Griekse eiland Samos, zo'n 17 kilometer van de kust van de Turkse provincie Izmir. (Foto: ANP)

De schokken waren tot in de Griekse hoofdstad en op het eiland Kreta te voelen. Vooral de West-Turkse provincie Izmir werd zwaar getroffen. In de gelijknamige miljoenenstad stortten volgens burgemeester Tunç Soyer zo'n twintig gebouwen in. (Foto: ANP)

In Turkije hebben reddingsmedewerkers tot nu toe ruim honderd mensen onder het puin vandaan gehaald. Voor de reddingswerkzaamheden zijn ongeveer vijfduizend reddingswerkers, twintig speurhonden en zo'n 750 voertuigen ingezet. (Foto: ANP)

De beving veroorzaakte ook op het Griekse eiland Samos veel schade. (Foto: ANP)

Na de beving werd een tsunamiwaarschuwing afgegeven en kregen de getroffen gebieden te maken met hoogwater. In het kustplaatsje Vathy op Samos werd een kleine tsunami waargenomen. (Foto: ANP)

De autoriteiten van Izmir hebben later 750 tenten neergezet in een park, zodat gezinnen daar de nacht konden doorbrengen. (Foto: ANP)

57 Overlevenden aardbeving onder puin vandaan gehaald in Turkije

Reddingswerkers werkten de hele nacht door. Er werden meerdere overlevenden onder het puin van een ingestort appartementencomplex in Izmir vandaan gehaald.