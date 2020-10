De Franse politie heeft vrijdag opnieuw twee aanhoudingen verricht in het onderzoek naar de aanslag in Nice, melden politiebronnen aan het Franse persbureau AFP. Volgens ingewijden gaat het om een 33-jarige en 29-jarige man. In totaal zitten nu vier mensen vast voor betrokkenheid bij de aanval.

In totaal zijn nu vier mensen aangehouden die ervan verdacht worden in contact te hebben gestaan met de dader. Donderdagavond werd een 47-jarige man aangehouden voor mogelijke betrokkenheid. De Franse politie arresteerde vrijdag een 35-jarige man, die mogelijk een handlanger van de dader zou zijn geweest.

De 33-jarige man zou aanwezig zijn geweest toen de politie een inval deed in de woning van een andere verdachte. De 29-jarige man werd zaterdag opgepakt in de stad Grasse. Het zou net als de dader om een Tunesiër gaan. Volgens lokale media is een van de opgepakte personen waarschijnlijk een familielid van de man die vrijdag werd aangehouden.

Wat voor rol de aangehouden mannen precies hebben gespeeld bij de aanslag, moet nog worden onderzocht.

De dader, een 21-jarige Tunesiër, viel donderdagochtend met een mes mensen aan bij een kerk in de zuidelijke kuststad. Drie mensen kwamen daarbij om het leven; een van de slachtoffers zou nagenoeg onthoofd zijn. Volgens de autoriteiten had de man een koran bij zich en schreeuwde hij "Allahu Akbar" (God is de grootste).

De aanslagpleger werd bij zijn aanhouding neergeschoten en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Hij zou zou nog niet lang in Frankrijk zijn geweest: hij reisde eerder dit jaar via het Italiaanse eiland Lampedusa naar Europa.

Correctie: In een eerdere versie schreven we over het verrichten van een derde aanhouding. Dat is onjuist: inclusief de dader zijn nu in totaal vier aanhoudingen verricht.