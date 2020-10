Het dodental als gevolg van de aardbeving in de Egeïsche Zee is opgelopen naar 26. In het westen van Turkije kwamen zeker 24 mensen om het leven en raakten er ruim 800 gewond, melden de Turkse autoriteiten. Op het Griekse eiland Samos overleden twee tieners toen ze onder een instortende muur terechtkwamen.

Reddingswerkers zijn in de getroffen West-Turkse provincie Izmir nog druk bezig met het zoeken naar overlevenden in ingestorte en beschadigde gebouwen.

Moskeeën zijn opengesteld om mensen die door de aardbeving dakloos zijn geworden voorlopig een plek te bieden.

Volgens het seismologisch instituut in Athene had de beving een magnitude van 6.6. Het epicentrum van de beving lag net ten noorden van het eiland Samos, maar de beving was ook in de Griekse hoofdstad te voelen. Volgens de Turkse rampenbestrijdingsdienst volgden na de aardbeving negentien naschokken.

Aardbeving leidde tot kleine tsunami's

Inwoners van Samos, een eiland met ongeveer 45.000 inwoners, werden aangeraden weg te blijven van de kustgebieden. In het kustplaatsje Vathy was sprake van een kleine tsunami. Volgens lokale media leidde de aardbeving op het eiland tot onder meer schade aan gebouwen.

Volgens de burgemeester van Izmir, Tunç Soyer, zijn in de gelijknamige provincie ongeveer twintig gebouwen ingestort. De gouverneur van de provincie meldt dat zeventig mensen onder het puin vandaan zijn gehaald. Ook in het district Seferihisar zou een kleine tsunami zijn geweest.

Rutte: 'Kabinet is bereid om te helpen'

Nederland is bereid om Griekenland en Turkije te helpen na de zware aardbeving, verklaarde premier Mark Rutte vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie. Hij sprak van een "verschrikkelijk bericht".

"Als we kunnen helpen, staan we beschikbaar", zei Rutte. "Wij leven zeer mee met Turkije en Griekenland."