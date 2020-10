De Franse politie heeft vrijdag een man van 35 aangehouden in het onderzoek naar de aanslag in Nice, melden Franse media. Donderdagavond werd er ook al een 47-jarige man aangehouden. Beide mannen stonden in contact met de dader.

Het gaat om een mogelijke handlanger van de man die drie mensen ombracht in een kerk in de zuidelijke kuststad. De 35-jarige man zou de dag voor de aanslag samen met de dader zijn geweest.

Een 21-jarige Tunesiër viel donderdagochtend met een mes mensen aan bij een kerk. De man had volgens de autoriteiten een koran bij zich en schreeuwde "Allahu Akbar" (God is de grootste). Drie mensen kwamen om het leven. Een vrouw zou nagenoeg onthoofd zijn.

De politie schoot de aanslagpleger later neer, maar hij leeft nog wel. Hij ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. De dader zou eerder dit jaar via het Italiaanse eiland Lampedusa naar Europa zijn gekomen.

Hoogste dreigingsniveau geldt in Frankrijk

In heel Frankrijk geldt sinds de terroristische aanval het hoogste dreigingsniveau, zei premier Jean Castex donderdag tijdens een persconferentie. Daardoor kan de overheid in heel Frankrijk meer veiligheidsmaatregelen treffen.

Frankrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door aanslagen van moslimextremisten. Twee weken geleden zorgde de onthoofding van leraar Samuel Paty al voor geschokte reacties. Hij had spotprenten van de profeet Mohammed getoond in een les over vrijheid van meningsuiting.