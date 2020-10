Een zware aardbeving in de Egeïsche Zee heeft vrijdagmiddag geleid tot schade aan gebouwen en wegen in Griekenland en Turkije. Tot zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen.

Volgens het seismologisch instituut in Athene had de beving een magnitude van 6.6. Het epicentrum van de beving lag net ten noorden van het eiland Samos, maar de beving was ook in de Griekse hoofdstad te voelen.

Inwoners van Samos, een eiland met ongeveer 45.000 inwoners, wordt aangeraden weg te blijven van de kustgebieden omdat een tsunami niet kan worden uitgesloten. Volgens lokale media leidde de aardbeving op het eiland onder meer tot schade aan gebouwen.

De beving was ook te voelen in de Turkse stad Istanboel. In kuststad Izmir leidde de beving onder meer tot een ingestort gebouw en een overstroming, meldt persbureau Reuters.