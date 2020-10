In de Egeïsche Zee (tussen Griekenland en Turkije) is vrijdagmiddag een zware aardbeving geweest. Volgens de eerste schattingen zijn er in ieder geval 4 doden en 120 gewonden, meldt de Turkse Autoriteit voor Rampen- en Noodhulpdiensten (AFAD). Ook heeft de aardbeving tot schade aan gebouwen en wegen in Griekenland en Turkije geleid.

Eén van de doden zou volgens de autoriteiten zijn verdronken.

Volgens het seismologisch instituut in Athene had de beving een magnitude van 6.6. Het epicentrum van de beving lag net ten noorden van het eiland Samos, maar de beving was ook in de Griekse hoofdstad te voelen. Volgens de AFAD volgden na de aardbeving negentien naschokken.

Inwoners van Samos, een eiland met ongeveer 45.000 inwoners, wordt aangeraden weg te blijven van de kustgebieden. In het kustplaatsje Vathy was sprake van een kleine tsunami. Volgens lokale media leidde de aardbeving op het eiland onder meer tot schade aan gebouwen.

De beving was ook te voelen in de Turkse stad Istanboel. In kuststad Izmir leidde de beving onder meer tot een ingestort gebouw en een overstroming, meldt persbureau Reuters.

Volgens de burgemeester van Izmir, Tunc Soyer, zijn in de gelijknamige provincie ongeveer twintig gebouwen ingestort. De gouverneur van de provincie meldt dat zeventig mensen onder het puin vandaan zijn gehaald. Ook in het Turkse district Seferihisar zou een kleine tsunami zijn geweest.