Qatar gaat personeel van de luchthaven in Doha vervolgen wegens gedwongen fysieke onderzoeken bij vrouwelijke vliegtuigpassagiers, zo is vrijdag bekendgemaakt. Dertien vrouwen uit Australië werden vorige week na het verlaten van een vliegtuig gedwongen een inwendig onderzoek te ondergaan, omdat er een te vroeg geboren baby was gevonden in een toiletruimte in een terminal.

Het incident kwam deze week aan het licht via een Australische passagier. Inmiddels hebben dertien Australische vrouwen gemeld dat ze zijn onderzocht. Volgens ooggetuigen moesten alle vrouwen aan boord het onderzoek ondergaan.

Australië diende een klacht in bij de autoriteiten in Qatar. Ook twee Britse vrouwen en een Française werden inwendig onderzocht, terwijl een Nieuw-Zeelandse weigerde mee te werken aan het onderzoek.

De Qatarese regering spreekt in een verklaring van "illegale acties" en "overtredingen" en zegt de mensen achter de onderzoeken te gaan vervolgen.

Baby werd gevonden in toiletruimte

De te vroeg geboren baby werd gevonden in een toiletruimte. Vrouwen op het vliegveld werden vervolgens aangehouden en gedwongen hun ondergoed uit te doen en een inwendig onderzoek te ondergaan in een ambulance.

De Australische minister van Buitenlandse Zaken, Marise Payne, zei maandag op een persconferentie dat het land de zaak hoog opneemt. Ze spreekt van een "in alle opzichten verontrustend en beledigende gang van zaken".

De baby krijgt op dit moment medische verzorging.