Voor het eerst in de Taiwanese geschiedenis zijn lhbti-koppels met elkaar getrouwd tijdens een militair massahuwelijk. Twee lesbische paren, onder wie twee officieren, gaven elkaar vrijdag het jawoord.

Militaire massahuwelijken zijn een traditie in Taiwan. Het ministerie van Defensie noemt het huwelijk van de lesbische koppels een "open en progressieve stap naar de toekomst" en gaf zijn zegen aan alle 188 paren die getrouwd zijn.

Het homohuwelijk werd vorig jaar ingevoerd in Taiwan. Het land werd hierdoor het eerste land in Azië waar het huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht legaal is.

Er is echter nog wel verdeeldheid in het land. In november vorig jaar kozen kiezers er in een referendum nog voor het huwelijk enkel als een unie tussen een man en een vrouw te definiëren. Desondanks stemde het parlement in met legalisering van het homohuwelijk.

Zaterdag vindt in Taipei, de hoofdstad van Taiwan, de grootste Gay Pride van Azië plaats. Naar verwachting is dit tegelijkertijd de grootste Pride-viering van de hele wereld, aangezien in veel landen de evenementen vanwege het coronavirus zijn afgelast.