In een bindend referendum heeft de bevolking van Nieuw-Zeeland gekozen om euthanasie volgens de wet legaal te maken. Nog niet alle stemmen zijn geteld van het referendum dat half oktober werd gehouden, maar de voorsprong van ruim 65 procent is niet meer in te halen, zo stelt de kiescommissie vrijdag.

De wet, die in november 2021 van kracht zal worden, regelt dat terminale patiënten van 18 jaar of ouder die minder dan zes maanden te leven hebben, ervoor kunnen kiezen om hun leven te beëindigen. Daarvoor hebben ze wel de toestemming nodig van twee artsen.

Nieuw-Zeeland voegt zich daarmee tot een select aantal landen waar euthanasie legaal is, waaronder Nederland, België, Luxemburg, Canada en het westelijke deel van Australië.

De euthanasiewet had de steun van de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern en oppositieleider Judith Collins.

Het referendum werd gehouden op 17 oktober, de dag dat de inwoners een nieuw parlement konden kiezen waarbij de Labour Party van Ardern een klinkende overwinning behaalde.

Een andere vraag waar de kiezers zich via een referendum over mochten buigen was de legalisering van cannabis. Volgens de voorlopige telling stemt 53 procent tegen, maar deze uitslag kan nog omslaan door het tellen van de bijna half miljoen stemmen die vooral uit het buitenland komen.