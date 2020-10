De man die donderdagochtend in de Zuid-Franse stad Avignon omstanders bedreigde met een wapen, was in behandeling bij een psychiater, meldt de Franse justitie aan lokale media. Volgens de politie had hij geen terroristisch motief. Wel zou hij volgens getuigen een nazigroet hebben gebracht.

Eerder meldden Franse media dat hij "Allahoe akbar" (God is de grootste) zou hebben geroepen, maar de officier van justitie benadrukt dat dit niet klopt. De politie gaat er nu van uit dat er geen terroristische motieven in het spel waren, schrijft persbureau AFP.

De 33-jarige man zou in behandeling zijn geweest bij een psychiater wegens onsamenhangende gedachten. Deze zouden niet religieus van aard zijn geweest.

Agenten schoten de man donderdagochtend dood in de buurt van een psychiatrisch ziekenhuis, nadat hij passanten had bedreigd met een pistool. Verder zou niemand gewond zijn geraakt.

Eerder berichtten Franse media dat de man agenten zou hebben aangevallen met een mes. De politie verduidelijkte later dat hij omstanders zou hebben bedreigd, niet met een mes, maar met een pistool.

Incident volgde na aanval in Nice

Het incident vond nog geen twee uur na de steekpartij in de Zuid-Franse stad Nice plaats. Donderdagochtend kwamen daar drie mensen om het leven bij een terroristische aanval.

De Franse autoriteiten hebben donderdagavond tijdens een persconferentie bevestigd dat bij twee van de slachtoffers de keel was doorgesneden. De lichamen van de 60-jarige vrouw en de 55-man werden gevonden in de Notre-Dame-kerk waar de aanval plaatsvond. De vrouw was nagenoeg onthoofd, aldus de aanklager Jean-François Ricard. Het derde slachtoffer zou door steekwonden om het leven zijn gekomen.

De incidenten die donderdag in Frankrijk plaatsvonden, volgen op de moord op Samuel Paty. Deze Franse leraar werd twee weken geleden in Parijs vermoedelijk door een extremistische islamist onthoofd. Paty had een cartoon van de profeet Mohammed laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.