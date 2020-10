De man die verdacht wordt van het plegen van de terreuraanslag in Nice zou een 21-jarige Tunesiër zijn. Het Afrikaanse land is donderdagavond naar aanleiding hiervan een onderzoek gestart.

De man zou in september als migrant op het Italiaanse eiland Lampedusa in Europa zijn aangekomen. Na een periode van quarantaine werd hij vrijgelaten met de boodschap dat hij Italië moest verlaten, waarna hij in oktober in Frankrijk arriveerde.

Bij de aanslag in de Notre-Dame van Nice kwamen zeker drie personen om het leven. Zij werden donderdagochtend rond 9.00 uur neergestoken, waarna de dader werd neergeschoten. Franse media berichtten dat er ook zes gewonden zouden zijn en dat één slachtoffer zou zijn onthoofd, maar dat is door de autoriteiten niet bevestigd.

Heel Frankrijk is vanwege de terroristische aanval opgeschaald naar het hoogste dreigingsniveau, vertelde premier Jean Castex donderdag tijdens een persconferentie. Daardoor kan de overheid in heel Frankrijk meer veiligheidsmaatregelen treffen.

Later op de avond, om 21.00 uur, houdt de Franse officier van justitie voor terrorismebestrijding nog een persmoment. Het is niet duidelijk of dan al enkele maatregelen worden aangekondigd.

In meerdere Franse steden incidenten

Niet alleen in Nice vond een incident plaats. In de Franse stad Avignon werd twee uur na de aanslag een man doodgeschoten die voorbijgangers met een mes had bedreigd. Het zou gaan om een verwarde man die bij een psychiater in behandeling was en onsamenhangende gedachten had.

Daarnaast werd in Lyon een Afghaanse man aangehouden die een djellaba en gevechtskleding droeg, terwijl hij bewapend was met een mes van 30 centimeter lang. Ten slotte werd een bewaker van het Franse consulaat in de Saoedische stad Djedda neergestoken. Hij is opgenomen in het ziekenhuis.

Europese leiders zeggen "geschokt" te zijn door de aanvallen in en tegen Frankrijk. In een gezamenlijke verklaring spreken ze over "terroristische aanvallen" en tonen ze solidariteit met Frankrijk. "Wij roepen leiders van over de hele wereld op om te werken richting dialoog en begrip tussen gemeenschappen en religies, in plaats van verdeling."

Ook premier Mark Rutte reageerde kort op de aanslag in Frankrijk. "Voor de tweede keer in korte tijd wordt Frankrijk opgeschrikt door een gruwelijke terreurdaad, ditmaal in Nice. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. En wij zeggen tegen het Franse volk: in de strijd tegen extremisme staat u niet alleen. Nederland staat naast u."