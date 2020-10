Voor de kust van Senegal zijn minstens 140 migranten verdronken die onderweg waren naar Europa. Het migratiebureau van de Verenigde Naties zegt donderdag dat het gaat om de dodelijkste schipbreuk die tot nu toe in 2020 gerapporteerd is.

Het schip met daarop tweehonderd passagiers vloog zaterdag door nog onbekende reden in brand, nadat het een paar uur eerder een vissersdorpje had verlaten. Vervolgens sloeg de boot om, meldt de Internationale Organisatie voor Migranten (IOM).

De zeemachten van Senegal en Spanje hebben ongeveer 60 mensen kunnen redden, maar "zeker 140 mensen zijn verdronken", laat de IOM weten in een verklaring. Volgens de verklaring was de boot onderweg naar de Canarische Eilanden.

De zeeroute tussen West-Afrika en de Canarische Eilanden was ooit een belangrijke route voor migranten die de armoede in Afrika probeerden te ontvluchten. Het gaat om een gevaarlijk stuk zee.

Sinds halverwege de jaren 2000 wordt de route sterker bewaakt door Spanje. Sindsdien vinden er minder oversteken plaats.

Dit jaar meer oversteken

Dit jaar is het aantal pogingen om de oversteek te maken echter weer toegenomen. In 2020 zijn al elfduizend migranten vanuit West-Afrika aangekomen op de Canarische Eilanden, een verviervoudiging ten opzichte van vorig jaar. Een directe verklaring voor de toename is er niet.

In september vertrokken er vanuit Senegal veertien schepen richting de eilanden, met aan boord in totaal 663 migranten. Meer dan een kwart van de schepen had onderweg te maken met een schipbreuk of een ander incident.