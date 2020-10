De grootste Britse oppositiepartij Labour heeft de voormalig partijleider Jeremy Corbyn geschorst. Uit een rapport is gebleken dat de partijleiding veel te weinig heeft gedaan om antisemitisme binnen Labour te voorkomen.

Het rapport is opgesteld door de Britse instantie tegen discriminatie, de Commissie voor Gelijkheid en Mensenrechten (EHRC).

Corbyn zelf betwist de bevindingen van het rapport en zegt sommige conclusies "niet te accepteren", omdat hij het vindt dat hij niet gefaald heeft. Volgens Corbyn zou hij meldingen van belediging en intimidatie niet hebben kunnen verwerken door "belemmerende partijbureaucratie".

Labour zegt Corbyn een kans te hebben gegeven om zijn uitspraken recht te zetten. Volgens de oppositiepartij weigert Corbyn zijn uitspraken in te trekken en rest daarom niets anders dan hem te schorsen. Daardoor kan Corbyn voorlopig namens Labour geen zittingen van het Britse parlement bijwonen.

Corbyn heeft in een korte reactie gemeld dat het probleem binnen de partij om "politieke redenen" is opgeblazen. Ook zegt hij het besluit om hem te schorsen aan te gaan vechten.

EHRC: 'Labour heeft onwettig gehandeld'

Labour is sinds Corbyn in 2016 aantrad als leider herhaaldelijk beschuldigd van antisemitisme. De EHRC heeft vastgesteld dat de 'cultuur' in de partij sindsdien verbeterd is, maar concludeert dat het probleem nog beter aangepakt had kunnen worden als de partijleiding actie had ondernomen.

Volgens de EHRC heeft de partij onwettig gehandeld en moet Labour binnen zes weken een actieplan presenteren om de aanpak van antisemitisme te verbeteren. Keir Starmer, de opvolger van Corbyn, heeft zijn excuses aangeboden voor deze "dag van schaamte voor Labour". Ook stelt hij alle aanbevelingen uit het rapport volledig uit te voeren.