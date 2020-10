In Frankrijk geldt vanwege de terroristische aanval met een mes in de Zuid-Franse kustplaats Nice het hoogste dreigingsniveau, maakt premier Jean Castex donderdagmiddag bekend. Bij de aanval kwamen zeker drie mensen om het leven.

Volg hier ons liveblog met de laatste updates.

De aanpassing biedt de Franse overheid meer mogelijkheden om veiligheidsmaatregelen te treffen. President Emmanuel Macron leidt vrijdag een vergadering van de nationale veiligheidsraad. Bij gebedshuizen is de beveiliging al opgeschroefd, aldus het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken.

De aanval vond donderdag rond 9.00 uur plaats in en bij een kerk in de Franse stad Nice. Volgens een ingewijde bij de politie is een van de slachtoffers onthoofd, maar dat hebben de autoriteiten nog niet bevestigd. Ook zouden zes mensen gewond zijn geraakt. De verdachte leeft nog en is naar het ziekenhuis overgebracht.

In de Franse stad Avignon schoot de politie twee uur na de aanval een man dood die voorbijgangers met een pistool had bedreigd. Het is nog onduidelijk of het in dit geval ook om een terroristische aanval gaat, aldus de Franse politie.

Volgens lokale media Le Figaro en Le Monde heeft de politie ook moeten ingrijpen in de Franse stad Lyon. Rond 11.00 uur hield de politie een verwarde man aan die op straat bedreigingen uitte. Bij een tweede incident werd een Afghaanse man aangehouden. Hij droeg een djellaba en gevechtskleding en was bewapend met een mes van 30 centimeter lang.

54 Politie lost schoten in kerk na aanval met mes in Nice

Regeringsleiders veroordelen aanvallen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Italiaanse premier Giuseppe Conte veroordelen het geweld. Merkel zei in een verklaring dat haar land solidair is met Frankrijk. Ze zei "diep geschokt" te zijn door de "wrede moorden" bij het gebedshuis. Conte zei dat "onze waarden sterker zijn dan fanatisme, haat en terrorisme".



De Britse premier Boris Johnson reageert met afschuw op wat hij een "barbaarse aanval" noemt, twittert hij in zowel Frans als Engels.

"Voor de tweede keer in korte tijd wordt Frankrijk opgeschrikt door een gruwelijke terreurdaad, ditmaal in Nice", twitterde premier Mark Rutte. "Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. En wij zeggen tegen het Franse volk: in de strijd tegen extremisme staat u niet alleen. Nederland staat naast u."

De terroristische aanslag in Nice is reden voor de Franse justitieminister Éric Dupond-Moretti om vrijdag spoedoverleg te beleggen met een aantal Europese collega's en de Europese Commissie. Ook minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is erbij, laat hij weten.

Meerdere geweldsincidenten in korte tijd

De aanval in Nice volgt op de moord op de Franse leraar Samuel Paty, die twee weken geleden in Parijs vermoedelijk door een extremistische islamist werd onthoofd. Paty had een cartoon van de profeet Mohammed laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.

Of er een verband met de moord op Paty bestaat, is nog niet vastgesteld. Ook is niet zeker of dit incident iets met extremistisch islamisme te maken heeft. Burgemeester Christian Estrosi van Nice zegt dat de aanvaller tijdens de aanval en zijn aanhouding "Allahoe akbar" ("God is de grootste") riep en spreekt van "islamofascisme".

Frankrijk heeft na de moord op Paty aangekondigd radicale islamistische organisaties aan te pakken. Daardoor lopen de spanningen tussen Frankrijk en islamitische landen zoals Egypte en Turkije op.

Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken toonde ondanks het conflict solidariteit met de Fransen. "We veroordelen ten zeerste de aanval van vandaag en betuigen ons medeleven aan de familieleden van de slachtoffers."