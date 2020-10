Er wordt steeds meer bekend over de 26-jarige Afghaanse man die in Lyon opgepakt zou zijn met een mes van 30 centimeter. Persbureau AFP schrijft dat hij bekend zou zijn bij de inlichtingendiensten. Een ingewijde zegt tegen AFP dat het incident "" was. De man zou vanmiddag in het centrum van Lyon op de Victor Hugo-straat aangehouden zijn, uitgedost in traditionele klederdracht en een militair vest, zo melden meerdere Franse media. Autoriteiten hebben dit nog niet bevestigd.Na de mesaanval op een kerk in Nice vanochtend, gebeurden verschillende incidenten waarbij de politie een mogelijke aanslagpleger aanhield. In het Zuid-Franse Avignon is een man doodgeschoten door agenten nadat hij eerder voorbijgangers met een pistool bedreigde, aldus de politie. In het Noord-Franse Sartrouville zou een jonge man aangehouden zijn omdat hij volgens zijn vader een aanslag wilde plegen "zoals in Nice", schrijven Franse media op basis van ingewijden. In Lyon is naast de Afghaan nog een man aangehouden omdat hij omstanders bedreigde, maar die persoon zou volgens de politie in een verwarde toestand verkeren.