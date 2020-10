Zeker drie personen zijn donderdag om het leven gekomen door een aanval met een mes in de buurt van een kerk in de Franse stad Nice, bevestigt de Franse politie. Eén vrouw zou onthoofd zijn, zegt een ingewijde politiebron, maar dit is nog niet bevestigd door de autoriteiten. Meerdere mensen raakten gewond. De burgemeester spreekt van een terroristische daad.

De aanval gebeurde rond 9.00 uur 's ochtends in de Notre-Dame-kerk in Nice, zegt de politie volgens BFM TV. De verdachte zou snel na de aanval aangehouden zijn. Bij de aanhouding van de verdachten zouden schoten gelost zijn, berichten plaatselijke media.

De Franse antiterrorisme-eenheid zegt de zaak te zullen onderzoeken, laat het openbaar ministerie weten.

President Emmanuel Macron gaat de stad bezoeken, zegt burgemeester Christian Estrosi. Franse media melden dat er al een minuut stilte is gehouden in de Franse Tweede Kamer, de Nationale Vergadering.

Tweede geweldsincident in korte tijd

De aanval komt enkele dagen na de moord op de Franse leraar Samuel Paty, die in Parijs werd onthoofd door een vermoedelijke extremistische islamist. Paty had een cartoon van de profeet Mohammed laten zien in een les over de vrijheid van meningsuiting.

Of er een verband is met de moord op Paty is nog niet vastgesteld door de politie, evenmin of dit nieuwste incident iets te maken heeft met extremistisch islamisme. Burgemeester Estrosi zegt dat de aanvaller 'Allah Akbar' (God is Groot) geroepen zou hebben.

Duizenden Fransen gingen na de moord op Paty de straat op om hun steun te betuigen na het incident, dat deed denken aan de aanslag op tijdschrift Charlie Hebdo in 2015. Daarbij doodde twee islamistische terroristen twaalf mensen in het kantoor van het tijdschrift, dat een spotprent van de profeet had gepubliceerd.

Frankrijk heeft na de moord op Paty aangekondigd radicale islamistische organisaties aan te pakken en te sluiten. Dit leidt tot oplopende spanningen met andere islamitische landen, waaronder Egypte en Turkije.