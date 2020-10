Zeker drie personen zijn donderdag om het leven gekomen bij een aanval met een mes bij een kerk in de Franse stad Nice, bevestigt de Franse politie. Een verdachte is neergeschoten en aangehouden. Volgens een ingewijde bij de politie is een vrouw onthoofd, maar dat hebben de autoriteiten nog niet bevestigd. De burgemeester van Nice spreekt van een terroristische daad.

De aanval vond donderdag rond 9.00 uur plaats in en rond de Notre-Dame in Nice. De verdachte leeft nog en is naar het ziekenhuis overgebracht, liet burgemeester Christian Estrosi weten. Ingewijden spreken van zes gewonden, maar autoriteiten hebben dit getal niet bevestigd. De Franse antiterrorisme-eenheid gaat de zaak onderzoeken.

Ruim twee uur na de aanval schoot de politie in de Zuid-Franse stad Avignon een man dood die voorbijgangers met een pistool had bedreigd. Verder raakte niemand gewond. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat het om een terroristische aanval gaat, aldus de politie.

In Saoedi-Arabië vond eveneens een incident plaats. De Saoedische autoriteiten arresteerden een man die een bewaker van het Franse consulaat in Djedda had aangevallen met een "scherp voorwerp", meldt de Franse ambassade op Twitter. De bewaker is naar het ziekenhuis overgebracht en buiten levensgevaar.

Verdachte van aanval in Nice snel gearresteerd

De verdachte in Nice is snel na de aanval gearresteerd. Tijdens zijn aanhouding is hij neergeschoten.

Burgemeester Estrosi zegt dat de koster van de kerk mogelijk bij de aanval is gedood. Bij de kerk zijn agenten en andere hulpverleners in groten getale aanwezig.

De Franse president Emmanuel Macron brengt snel een bezoek aan Nice. Franse media melden dat al een minuut stilte in acht is genomen door de Nationale Vergadering, het lagerhuis van het Franse parlement.

Meerdere geweldsincidenten in korte tijd

De aanval in Nice volgt op de moord op de Franse leraar Samuel Paty, die twee weken geleden in Parijs werd vermoedelijk door een extremistische islamist onthoofd. Paty had tijdens een les over de vrijheid van meningsuiting een cartoon van de profeet Mohammed laten zien.

Of er een verband tussen de aanval in Nice en de moord op Paty bestaat, is nog niet vastgesteld. Ook is het niet zeker of dit incident iets met extremistisch islamisme te maken heeft. Burgemeester Estrosi zegt dat de aanvaller tijdens de aanval en zijn aanhouding "Allahoe akbar" ("God is de grootste") riep en spreekt van "islamofascisme".

Frankrijk heeft na de moord op Paty aangekondigd radicale islamistische organisaties aan te pakken. Daardoor zijn de spanningen tussen Frankrijk en islamitische landen zoals Egypte en Turkije opgelopen.

In 2016 werd Frankrijk ook al opgeschrikt door een aanval met een mes in een kerk. Twee aanhangers van IS vermoordden toen een 84-jarige priester.