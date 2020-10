De stoffelijke resten van 59 personen zijn ontdekt in een aantal verborgen graven in de Mexicaanse deelstaat Guanajuato. In die regio vindt veel geweld waar drugsbendes bij betrokken zijn plaats.

Het aantal moorden in de Mexicaanse regio is behoorlijk toegenomen sinds rivaliserende drugskartels er vechten om wie de baas over het gebied is.

Minstens tien van de lichamen zijn van vrouwen en de meeste resten zijn naar alle waarschijnlijkheid van tieners, zei het hoofd van de Mexicaanse commissie die belast is met de zoektocht naar vermiste personen, Karla Quintana.

De ontdekking volgde op een noodkreet van familieleden van vermisten. Tussen januari en augustus van dit jaar werden volgens officiële cijfers 2.250 moorden gepleegd in Guanajuato. Dat is een toename van meer dan een kwart ten opzichte van dezelfde periode in 2019.