Zeker 25 mensen zijn in Vietnam om het leven gekomen door de tyfoon die sinds woensdag over het land trekt. Daarnaast worden veertig mensen vermist, meldt de regering van het Zuid-Aziatische land.

Van de dodelijke slachtoffers overleden er dertien toen ze te maken kregen met aardverschuivingen. Twaalf vissers overleden nadat hun boten zonken. Veertien collega's worden nog vermist.

De inmiddels verzwakte Molave is de sterkste tyfoon in decennia in de regio. Honderden militairen en graafmachines worden ingezet om overlevenden te vinden. De zoektocht wordt volgens de regering bemoeilijkt door het aanhoudende noodweer.

"We kunnen het pad van de storm en de hoeveelheid regen wel voorspellen, maar niet waar aardverschuivingen gaan plaatsvinden", zegt vicepremier Trinh Dinh Dung. "De weg is diep onder een laag modder bedolven en zware regen teistert het gebied nog altijd, maar het reddingswerk moet snel worden verricht."

Nadat Molave woensdag aan land kwam in Vietnam, zal de tropische depressie donderdag naar verwachting over Laos trekken. In Vietnam wordt tot zaterdag nog zo'n 700 millimeter regen verwacht. Eerder veroorzaakte de tyfoon eveneens aardverschuivingen op de Filipijnen, waar het dodental donderdag is gestegen tot zestien.

Vietnam wordt sinds het begin van deze maand door stormen, zware regenval en overstromingen geteisterd. Al meer dan een miljoen mensen zijn slachtoffer geworden van de extreme weersomstandigheden. Volgens de regering zitten miljoenen inwoners zonder stroom en zijn 56.000 huizen beschadigd door Molave.

De overheid zet graafmachines in bij de zoektocht naar overlevenden. (Foto: ANP)