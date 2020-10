Azerbeidzjan en Armenië beschuldigen elkaar van nieuwe aanvallen op steden in en om de omstreden regio Nagorno-Karabach op woensdagavond. Beide partijen maken melding van burgerdoden. Zondag maakten de strijdende partijen nog nieuwe afspraken over een staakt-het-vuren, dat maandagochtend (lokale tijd) inging.

Beide landen ontkennen de beschuldigingen van hun tegenstander. Het internationale Rode Kruis (ICRC) meldt dat het bombardementen in verschillende bewoonde gebieden heeft waargenomen en dat hierbij ook een vrijwilliger van de Rode Halvemaan in Azerbeidzjan is overleden.

Het ICRC meent dat het conflict in Nagorno-Karabakh onbeheersbaar begint te worden. "Burgers komen om het leven in een verontrustend tempo", aldus de lokale directeur van het ICRC in de regio.

Sinds maandagochtend gold er een nieuwe wapenstilstand in het gebied. De Verenigde Staten, die bemiddelden bij de onderhandelingen, spreken van een "teleurstellende" gang van zaken. De VS dringt er bij de landen op aan een diplomatieke oplossing te vinden.

Momenteel wordt er nog gevochten langs de oostelijke grens van Nagorno-Karabach en ten noorden van de Iraanse grens. (Infografiek: NU.nl/Joris Knikkink)

Derde keer dat wapenstilstand wordt geschonden

De nieuwe gevechten betekenen dat de partijen voor de derde keer een afgesproken wapenstilstand schenden. Eerdere wapenstilstanden werden op 10 en 17 oktober afgekondigd.

De partijen betichtten elkaar er minuten na het ingaan van de wapenstilstanden al van dat ze de afspraken hadden geschonden. Sinds het conflict tussen de landen eind september weer oplaaide, hebben beide landen veel slachtoffers gerapporteerd.