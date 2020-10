De autoriteiten van de Amerikaanse stad Philadelphia hebben een avondklok afgeroepen om nieuwe betogingen en rellen tegen te gaan. Het is al enkele dagen onrustig in de stad, sinds een Afro-Amerikaanse man werd doodgeschoten door de politie. De man had een mes en zou in een psychisch slechte staat zijn op het moment van het incident.

Van 21.00 uur tot 6.00 uur mag niemand zich op straat begeven. De maatregel lijkt woensdagavond (lokale tijd) al succes te hebben. Eerder op de avond had een protest plaats moeten vinden, maar deze werd afgeblazen toen slechts een tiental mensen kwam opdagen. Wel zijn er vier mensen gearresteerd omdat ze zich niet aan de avondklok hielden.

Maandag- en dinsdagavond vonden grote protesten plaats die uitliepen op rellen, die gepaard gingen met vernielingen en plunderingen. 172 mensen zijn hier in totaal bij aangehouden en 53 politieagenten zijn gewond geraakt.

De protesten begonnen maandag enkele uren nadat beelden online verschenen van de dood van de 27-jarige zwarte Amerikaan Walter Wallace.

Hij hield een mes vast en negeerde bevelen van de politie om het te laten vallen. Toen Wallace dichterbij twee agenten kwam, werden er veertien schoten op hem gelost door het tweetal. Volgens de familie van Wallace hadden ze de politie gebeld omdat de man mogelijk in een psychose zou zitten.

Betogers zien dood Wallace als voorbeeld buitensporig politiegeweld

Volgens de demonstranten is het overlijden van Wallace het recentste voorbeeld van buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen is.

De betogingen in Philadelphia volgen na een golf van protesten sinds de dood van George Floyd in mei. Hij kwam te overlijden nadat een agent bijna negen minuten lang diens knie tegen zijn nek duwde.