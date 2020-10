Een aantal hoge Turkse functionarissen veroordeelt de beslissing van het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo om een karikatuur van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan te publiceren. De publicatie wordt gezien als "een walgelijke poging" om "cultureel racisme en haat" te verspreiden.

Op de voorpagina van het weekblad is Erdogan zittend in een stoel en gekleed in een T-shirt en onderbroek te zien. De getekende president heeft een blikje drinken in de ene hand en houdt met zijn andere hand de hi­djab van een vrouw omhoog.

"We veroordelen de publicatie omtrent onze president in het Franse blad, dat geen respect heeft voor ons geloof, onze heiligdommen en onze waarden", zegt Erdogans woordvoerder. "Ze laten hun eigen vulgariteit en immoraliteit zien. Een aanval op persoonlijke rechten is geen humor of uiting van vrijheid."

Met de uitlatingen gooien de functionarissen olie op het vuur in de hoogoplopende ruzie met Frankrijk.

Erdogan zei dat Emmanuel Macron psychische hulp moest zoeken, nadat de Franse president harde maatregelen tegen moslimterrorisme in zijn land had aangekondigd. Dat deed Macron vanwege de onthoofding van een docent maatschappijleer die Charlie Hebdo-karikaturen van de islamitische de profeet Mohammed had laten zien in een les over vrijheid van meningsuiting.

Frankrijk besloot vervolgens zijn ambassadeur uit Turkije terug te roepen. De Turkse president reageerde daar maandag op door op te roepen tot een boycot van Franse producten. Ook in andere landen is met woede gereageerd op de uitspraken van Macron.