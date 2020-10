De Amerikaanse stad Philadelphia heeft de National Guard opgeroepen om te helpen de orde te bewaken nadat maandag en dinsdag plunderingen en vernielingen plaatsvonden in de stad. Betogers zijn de straat opgegaan nadat de zwarte Amerikaan Walter Wallace werd doodgeschoten door de politie. Hij had een mes bij zich en negeerde een bevel van een agent om dat te laten vallen.

De protesten begonnen maandag vreedzaam, maar werden al snel grimmig. Inmiddels zijn verschillende bedrijfspanden beschadigd, 91 personen gearresteerd en 30 agenten gewond geraakt.

Naast het leger wordt ook een grotere politiemacht op straat ingezet. "Vandalisme en plunderingen zijn geen acceptabele vorm van het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting", aldus burgemeester Jim Kenney van Philadelphia.

De protesten in de stad begonnen enkele uren nadat een video van de dood van de 27-jarige Wallace werd verspreid. Demonstranten menen dat het overlijden van Wallace het recentste voorbeeld van buitensporig politiegeweld tegen zwarte Amerikanen is.

De betogingen in Philadelphia volgen na een golf van protesten sinds de dood van George Floyd in mei. Hij kwam te overlijden nadat een agent bijna negen minuten lang diens knie tegen zijn nek duwde.

Wallace leed aan bipolaire stoornis

Wallace leed aan een bipolaire stoornis, wat zijn vrouw bekend zou hebben gemaakt aan de politie. Op beelden is te zien dat agenten hem waarschuwen en vervolgens hun vuurwapens trekken. Wallace blijft de agenten vervolgens met een mes benaderen, waarna de agenten terugdeinzen. Kort daarna wordt er zeven keer op de man geschoten.

Nabestaanden van Wallace bekritiseren hoe agenten worden uitgerust. Een neef stelt dat alles heel anders was verlopen als agenten een taser hadden gehad. "Maar in dit geval hadden ze een pistool, en dat was wat ze gebruikten."