De omgeving van de Arc de Triomphe in Parijs is dinsdag kort ontruimd geweest vanwege een bommelding die later vals bleek te zijn. De Franse politie meldt in gesprek met persbureau Reuters dat de melding volgde op de vondst van een zak met munitie bij de Eiffeltoren.

De omgeving rond de Eiffeltoren was ook kort afgezet en is ook weer vrijgegeven.

De Arc de Triomphe was voor ongeveer anderhalf uur niet toegankelijk. Ook reden er in de omgeving geen metro's meer, meldt de Franse politie, die in groten getale aanwezig was.

De afgelopen maand zijn er meerdere valse bommeldingen geweest in Parijs. Vorige week op het treinstation Gare de Lyon, drie weken eerder bij de Eiffeltoren.