Een Boliviaanse rechter heeft het arrestatiebevel tegen de afgetreden president Evo Morales maandag ingetrokken. Het bevel werd in december uitgevaardigd omdat de politicus werd beschuldigd van opruiing en terreur. Morales is nog niet vrij van vervolging.

Het strafrechtelijke onderzoek tegen Morales loopt nog steeds, maar de ex-president loopt nu niet het gevaar om bij terugkeer naar zijn thuisland in de gevangenis te belanden. Wel willen autoriteiten hem dagvaarden, zodat hij zich tegenover een rechter kan verdedigen tegen de aanklachten.

Morales trad eind november af na wekenlange protesten tegen hem. Betogers beschuldigden de toenmalige president van verkiezingsfraude. Hij zou de uitslagen van de presidentsverkiezingen hebben aangepast om een tweede stemronde te voorkomen.

De Boliviaanse interim-regering houdt Morales verantwoordelijk voor de chaos die in het land ontstond nadat hij aftrad.

Morales leefde een jaar lang in ballingschap. Kort na zijn aftreden vluchtte hij naar Argentinië en later naar Venezuela. Het is nog onduidelijk of en wanneer hij terugkeert naar Bolivia.