De Amerikaanse rechter Amy Coney Barrett heeft dinsdagochtend (Nederlandse tijd) bij het Witte Huis haar eerste eed afgelegd als opperrechter in het Hooggerechtshof. Dinsdag zal ze haar tweede eed afleggen in het Hooggerechtshof. De 48-jarige blijft waarschijnlijk tientallen jaren haar functie bekleden.

Kort voor haar eerste eed keurde de Amerikaanse senaat haar benoeming goed. Barrett's benoeming kreeg 52 stemmen voor en 48 stemmen tegen. Slechts één Republikein stemde tegen: senator Susan Collins uit de staat Maine.

Wanneer Barrett dinsdag haar tweede eed aflegt, zal haar benoeming officieel zijn. Met de benoeming van Barrett stijgt het aantal conservatieve rechters in het hof naar zes, tegenover drie progressieve opperrechters.

Er bestond weinig twijfel over de goedkeuring voor Barrett. Door de meerderheid van de Republikeinen in de senaat was de benoeming van Barrett al vrij snel een zekerheid. De stemmen benodigd om Barret te kunnen benoemen zijn al weken binnen.

Democraten vinden benoeming Barrett hypocriet

De Democraten zijn het niet eens met de Republikeinen en vinden de benoeming hypocriet. In 2016 hielden de Republikeinen nog de voordracht van een rechter door president Barack Obama tegen, omdat dat te kort voor de verkiezingen zou gebeuren. Toen zaten er zes maanden tussen de stemming en de verkiezingen.

De benoeming van Barrett is echter een week voor de nieuwe Amerikaanse verkiezingen. De Democraten willen dat de kiezer kan besluiten welke partij een nieuwe rechter mag benoemen. Barrett neemt de zetel over van Ruth Bader Ginsburg, die afgelopen september kwam te overlijden.