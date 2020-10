De Australische regering heeft een federaal onderzoek ingesteld naar een incident op de internationale luchthaven in de Qatarese hoofdstad Doha van begin oktober. Dertien vrouwen uit Australië werden na het verlaten van het vliegtuig gedwongen een inwendig onderzoek te ondergaan.

Australische media melden dat er een te vroeg geboren baby was gevonden in een toiletruimte. Vrouwen op het vliegveld, onder wie dertien Aus­tra­li­schen, werden vervolgens aangehouden. Ze werden gedwongen hun ondergoed uit te trekken en in een ambulance een baarmoederonderzoek te ondergaan.

De vrouwen spreken van een "afschuwelijke schending van hun rechten" en hebben een klacht ingediend bij de Australische overheid.

Minister Marise Payne van Buitenlandse Zaken hield maandag een persconferentie waarin ze zei dat het land de zaak hoog opneemt. De minister spreekt van een "in alle opzichten verontrustend en beledigende gang van zaken" en heeft Qatar met spoed om opheldering gevraagd.

Onderzoek moest uitwijzen of een vrouw onderweg had gebaard

Volgens 7 News, de website die het nieuws als eerste meldde, was de baby overleden. Bronnen in Qatar konden dat bericht niet bevestigen.

Het onderzoek op 2 oktober moest uitwijzen of een van de vrouwen recent een kind hadden gebaard. De vrouwen werd niet om toestemming gevraagd. Ze hadden ook niets gehoord over de vondst van de baby. Om hoeveel vrouwen het in totaal ging, is onduidelijk. Als gevolg van het onderzoek vertrok een vlucht naar Sydney met vier uur vertraging.

In Qatar is het strafbaar om buiten het huwelijk een kind te krijgen

De Australische autoriteiten zeggen dat Qatar heeft verzekerd snel tekst en uitleg te geven. In het islamitische land kunnen forse straffen worden opgelegd als vrouwen buiten het huwelijk een kind krijgen.

Qatar Airways heeft niet direct gereageerd op verzoeken om commentaar.