Een grote meerderheid van de Chilenen heeft zondag gestemd voor het opstellen van een nieuwe grondwet, blijkt uit de voorlopige resultaten van het referendum dat daar werd gehouden. Toen ruim drie kwart van de stemmen was geteld, bleek dat zo'n 78 procent van de kiezers voor de nieuwe grondwet heeft gestemd.

De huidige grondwet is opgesteld onder het bewind van Augusto Pinochet, die van 1973 tot 1990 als militaire dictator het Zuid-Amerikaanse land regeerde.

In het referendum konden kiesgerechtigden zich ook uitspreken over wie de nieuwe grondwet zou moeten opstellen. Ongeveer 80 procent van de stemmers wil dat er een raad van burgers wordt opgericht voor het opstellen van de nieuwe grondwet.

Een jaar geleden braken in het land grote protesten uit. Een van de eisen van de protestbeweging was een nieuwe grondwet. Betogers gingen dagelijks in groten getale de straat op om hun onvrede over de sociale ongelijkheid in Chili te uiten.

Tijdens de grootschalige betogingen raakten demonstranten meermaals slaags met agenten. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven.

82 Chilenen dansen op straat na massale ja-stem voor referendum

Prijsverhogingen waren directe aanleiding voor protesten

Verschillende prijsverhogingen vormden de directe aanleiding voor de massale demonstraties. De betogers keerden zich tegen de regering van Sebastián Piñera en richtten zich met name op de sociale ongelijkheid en hoge kosten van levensonderhoud.

De druppel die de emmer deed overlopen, was een verhoging van het ov-tarief. De prijs voor een metrorit tijdens de spits steeg van zo'n 800 naar 830 Chileense peso (1,05 euro).