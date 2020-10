Armenië en Azerbeidzjan hebben wederom ingestemd met een wapenstilstand in het conflict rondom Nagorno-Karabach, laten beide regeringen en bemiddelaar Verenigde Staten zondagavond weten in een gezamenlijk statement. De humanitaire wapenstilstand moet vanaf maandagochtend 8.00 uur (lokale tijd) gelden.

Tijdens een bijeenkomst in Washington spraken de voorzitters van de Minsk-groep met de Azerbeidzjaanse minister van Buitenlandse Zaken en zijn Armeense ambtsgenoot. De bemiddelaars zouden bij de landen erop hebben aangedrongen de eerder afgesproken wapenstilstanden na te leven.

Daarnaast is tijdens de bijeenkomst afgesproken om op 29 oktober in Genève samen te komen om de vredesgesprekken te hervatten.

De Verenigde Staten zijn, evenals Frankrijk en Rusland, lid van de Minsk-groep van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Deze groep onderhandelde ook in het begin van de jaren negentig, toen er oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan uitbrak. Toen het conflict escaleerde in 2016, kwam de Minsk-groep ook in actie.

Momenteel wordt er nog gevochten langs de oostelijke grenzen van Nagorno-Karabach en ten noorden van de Iraanse grens. (Infografiek: NU.nl/Joris Knikkink)

Eerdere wapenstilstanden liepen op niets uit

Het is niet de eerste keer dat de landen, die in conflict zijn om de regio Nagorno-Karabach, instemmen met een staakt-het-vuren. Eerdere wapenstilstanden werden op 10 en 17 oktober afgekondigd.

Vlak na het ingaan van de wapenstilstanden betichtten beide landen elkaar ervan deze geschonden te hebben. Armenië meende dat Azerbeidzjan al vijf minuten na het ingaan van het staakt-het-vuren op 17 oktober weer een raket had afgeschoten richting de frontlinie. Azerbeidzjan meldde dat Armeense militairen al posities aan het beschieten waren.

Sinds het conflict tussen de landen eind september weer oplaaide, hebben beide landen veel slachtoffers gerapporteerd.