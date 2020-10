De prominente Venezolaanse oppositiepoliticus Leopoldo López is zondag in de Spaanse hoofdstad Madrid aangekomen, maakt het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bekend in een verklaring.

López ontvluchtte zijn land zaterdag en week naar Colombia uit. Vanuit dat land is hij naar Spanje gegaan. "Leopoldo López is vandaag in Madrid aangekomen om zich te herenigen met zijn familie", schrijft het ministerie in de verklaring.

Het oppositielid verbleef het afgelopen jaar in de residentie van de Spaanse ambassadeur in de Venezolaanse hoofdstad Caracas om aan huisarrest te ontkomen. Zaterdag bevestigde zijn vader dat hij onderweg was naar Spanje. "Ik kan bevestigen dat hij de ambassade uit vrije wil heeft verlaten en in het geheim uit Venezuela is vertrokken", zei hij.

Het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt zondag dat de beslissing van López om de ambassade te verlaten "persoonlijk en vrijwillig" was.

López leidde opmars van oppositieleider Juan Guaidó

López werd in 2014 veroordeeld tot bijna veertien jaar cel voor onder meer het oproepen tot geweld tegen het regime van president Nicolás Maduro. In 2017 werd López voorwaardelijk vrijgelaten, waarop hij de opmars van oppositieleider Juan Guaidó een steun in de rug gaf. Die heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president, met steun van veel westerse landen.

Na de opmars zocht López onderdak in de diplomatieke residentie van Chili. Later vertrok hij naar de residentie van de Spaanse ambassadeur.

De vrouw van López verblijft sinds juni vorig jaar met hun drie kinderen in Spanje, net als zijn vader. Ook veel andere Venezolanen zijn het repressieve Venezolaanse bewind ontvlucht.