Chilenen stemmen zondag tijdens een referendum over de invoering van een nieuwe grondwet. De volksraadpleging was een van de eisen van betogers, die vorig jaar massaal protesteerden tegen de sociale ongelijkheid in het Zuid-Amerikaanse land.

Op het stembiljet kunnen de Chilenen invullen of ze een nieuwe grondwet willen of de grondwet van de rechtse regering van de huidige president Sebastián Piñera willen behouden.

Daarnaast kunnen ze stemmen over wie de eventuele nieuwe grondwet moet samenstellen. Dat kan bijvoorbeeld door een speciaal daarvoor samengesteld team van nieuw gekozen leden of door een team van nieuwe leden en vertegenwoordigers van de huidige regering.

De laatste opiniepeilingen lijken erop te wijzen dat de Chilenen voor een nieuwe grondwet gaan stemmen.

De stemgerechtigden uit het circa achttien miljoen inwoners tellende land hebben tot 20.00 uur (0.00 uur Nederlandse tijd) de tijd om hun stem uit te brengen.

Verhoging ov-tarief ontaardde in massale onlusten

Nadat de Chileense overheid prijsverhogingen had doorgevoerd, gingen miljoenen inwoners van het land in oktober 2019 de straat op. Ze demonstreerden tegen de regering van Piñera en dan met name tegen de sociale ongelijkheid en de hoge kosten van levensonderhoud die volgens de betogers met het regeringsbeleid gepaard gaan.

De druppel die de emmer deed overlopen, was een verhoging van het ov-tarief. De prijs voor een metrorit tijdens de spits steeg van zo'n 800 naar 830 Chileense peso (1,05 euro).

Bij de grootschalige betogingen raakten demonstranten meermaals slaags met agenten. Tientallen mensen kwamen daarbij om het leven.