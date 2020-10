Het kernwapenverbod van de Verenigde Naties is zondagochtend goedgekeurd. Met de instemming van Honduras heeft het verbod het vereiste minimum van vijftig bekrachtigingen gehaald. Het verbod gaat vanaf 22 januari 2021 gelden voor de landen die ermee hebben ingestemd. Nederland doet niet mee aan het verdrag. Dat geldt ook voor de Verenigde Staten, Rusland en China.

Deelnemende landen mogen kernwapens niet gebruiken, ontwikkelen of opslaan. Jamaica en Nauru stemden zaterdag al met het verdrag in. Het verbod is door 84 landen ondertekend, maar tot nu toe door slechts 50 landen bekrachtigd.

Nederland is tegen een algeheel verbod op kernwapens en stemde daarom in 2017 al tegen. Vorig jaar bleek uit een officieel document van de NAVO dat Nederland kernwapens heeft opgeslagen op de luchtmachtbasis Volkel in Noord-Brabant. Deze wapens zijn in het bezit van de Verenigde Staten.

Ook andere grote kernmachten zijn tegen het verbod. Veel meer landen hebben in 1970 het Non-proliferatieverdrag ondertekend. Dit door 190 landen ondertekende verdrag beperkt de ontwikkeling en verspreiding van kernwapens. In dat verdrag is geen verbod opgenomen.

Rode Kruis: 'Verdrag vult een leemte in het internationaal recht'

Het Internationale Comité van het Rode Kruis spreekt van een historische dag. "Vóór de goedkeuring van het verdrag waren kernwapens de enige massavernietigingswapens die niet onder een categorisch verbod vielen, zoals het verbod op biologische en chemische wapens, landmijnen en clustermunitie. Dit nieuwe verdrag vult daarmee een grote leemte in het internationaal recht."

Ook de Internationale Campagne tot Afschaffing van Kernwapens (ICAN) reageert opgetogen. ICAN heeft een belangrijke rol gespeeld in het opstellen van het verdrag. De organisatie won daarom in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede. "Dit is een nieuw hoofdstuk voor nucleaire ontwapening. Tientallen jaren van activisme hebben bereikt wat velen voor onmogelijk hielden: kernwapens zijn verboden", zegt directeur ICAN-Beatrice Fihn.

Van negen landen is bekend dat zij nucleaire wapens bezitten, schrijft het Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Het gaat om China, India, Israël, Frankrijk, Noord-Korea, Pakistan, Rusland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Geen van deze landen heeft met het verbod ingestemd.