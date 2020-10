Onbekende gewapende personen hebben zaterdag in Kameroen een particuliere school aangevallen en daarbij zeker zes kinderen gedood. Minstens zes kinderen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De slachtoffers waren tussen de 12 en 14 jaar oud.

Het incident gebeurde in de stad Kumba. De aanvallers kwamen gekleed in burgerkleding op motoren aangereden midden op de dag. Volgens getuigen zouden ze de school binnen zijn gekomen en direct het vuur op de kinderen hebben geopend.

De reden voor de aanval is nog onduidelijk. Niemand heeft het tot nu toe opgeëist. Mogelijk is de aanval gelinkt aan een conflict dat in het zuidwesten van Kameroen woedt, maar dit is nog niet duidelijk.

In de regio waar dit gebeurd is, zuidwestelijke Engelssprekende departement Meme, is het al enige tijd onrustig. Lokale separatisten willen de regio afscheiden van Kameroen en een onafhankelijke staat stichten, Ambazonië.

Honderden zijn gedood en duizenden zijn gevlucht als gevolg van de onafhankelijkheidsstrijd. Lokale autoriteiten geven de schuld aan de separatisten, maar separatisten zeggen de aanval te veroordelen. Dit hoeft echter nog niets te zeggen, omdat de separatisten versplinterd zijn in verschillende groepen.