De prominente Venezolaanse oppositiepoliticus Leopoldo Lopez is zijn land ontvlucht en naar Colombia uitgeweken. Zijn vader zegt tegen persbureau AFP dat hij op weg is naar Spanje.

Lopez verbleef sinds vorig voorjaar in de residentie van de Spaanse ambassadeur in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. "Ik kan bevestigen dat hij de ambassade uit vrije wil heeft verlaten en in het geheim uit Venezuela is vertrokken", aldus zijn vader.

Lopez werd eerder veroordeeld tot bijna veertien jaar cel voor onder meer het oproepen tot geweld tegen het regime van president Nicolás Maduro. In 2017 werd Lopez voorwaardelijk vrijgelaten, waarop hij de opmars van oppositieleider Juan Guaidó een steun in de rug gaf. Die heeft zichzelf uitgeroepen tot interim-president, met steun van veel westerse landen.

De vrouw van Lopez verblijft met hun drie kinderen sinds juni vorig jaar in Spanje, net als zijn vader. Veel Venezolanen zijn het repressieve Venozolaanse bewind ontvlucht.

Voor december zijn parlementsverkiezingen aangekondigd, die geboycot worden door de Venezolaanse oppositie.