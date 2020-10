Frankrijk heeft zaterdag zijn ambassadeur in de Turkse hoofdstad Ankara teruggeroepen voor overleg nadat de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei dat de Franse president Emmanuel Macron "psychische hulp" nodig heeft.

Erdogan leverde in een televisietoespraak kritiek op de houding die Macron zou hebben tegenover moslims. "Wat is Macrons probleem met de islam en moslims?", aldus Erdogan. "Hij heeft psychische hulp nodig."

Het Élysée in Parijs heeft de opmerkingen die de Turkse president Recep Tayyip Erdogan veroordeeld en zegt de uitspraken als "onaanvaardbaar" te zien.

Het voorstel van Macron om de seculiere waarden van zijn land te verdedigen tegen de radicale islam heeft de Turkse regering boos gemaakt. Het is een nieuwe irritatie aan een groeiende lijst van geschillen tussen de Franse leider en Erdogan.

Macron beschreef de islam deze maand als een religie die wereldwijd "in crisis" is nadat geschiedenisleraar Samuel Paty op straat in Parijs door een 18-jarige moslimextremist werd onthoofd. Hij zei dat de regering in december een wetsvoorstel zal indienen om een wet uit 1905 te verstevigen die de kerk en de staat in Frankrijk officieel scheidt.