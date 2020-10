Schepen van de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex zijn in zeker zes gevallen betrokken geweest bij het illegaal terugsturen van asielzoekers op zee naar Turkse wateren. Dat melden onderzoeksjournalisten van onder meer Bellingcat vrijdag.

Een gezamenlijk onderzoek van Belingcat met Lighthouse Reports, Der Spiegel, ARD en TV Asahi brengt aan het licht dat tussen april en augustus van dit jaar bij zeker zes gevallen schepen van Frontex pogingen hebben gedaan om bootjes van asielzoekers te belemmeren om Griekse wateren te bereiken, meestal in samenwerking met de Griekse kustwacht.

Immigranten die de Griekse wateren bereiken, hebben volgens internationale afspraken het recht om asiel aan te vragen en Frontex is verplicht om opvarenden van overvolle boten te redden. De organisatie maakt zich volgens Bellingcat dan ook schuldig aan illegale praktijken.

Op beelden die door de onderzoeksjournalisten zijn geanalyseerd, is echter te zien dat een schip van Frontex in juni een opblaasboot met 47 passagiers aan boord ten noordoosten van Lesbos hindert door er rakelings langs te varen. Het bootje drijft door de golven weer terug naar Turkse wateren, geholpen door de Griekse kustwacht. In Turkse wateren werden de opvarenden vervolgens opgepikt door de Turkse kustwacht.

Ook bij vijf andere gelegenheden waren schepen van Frontex in de buurt toen Griekse kustwachtschepen bootjes terugduwden, zo blijkt uit het onderzoek. Frontex zou in alle gevallen niet hebben ingegrepen en bovendien de incidenten niet hebben gerapporteerd.

Frontex zegt in een schriftelijke reactie dat de incidenten zijn gemeld aan de Griekse kustwacht, die een intern onderzoek zouden zijn gestart.