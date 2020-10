Duizenden demonstranten zijn vrijdag in Polen de straat opgegaan om te protesteren tegen de abortuswet van het overwegend rooms-katholieke land. Donderdag werd deze door een uitspraak van het Poolse constitutioneel hof nog strenger, waardoor abortus er zo goed als verboden is geworden.

In onder meer Poznán, Wroclaw en Krakau zijn duizenden mensen op de been, is te zien op beelden van de lokale omroep TVN.

In Warschau verzamelen demonstranten zich bij het huis van Jaroslaw Kacynski, de leider van de conservatieve PiS-partij. "Je hebt bloed aan je handen", is op spandoeken te lezen. Ook de politie is er in groten getalen aanwezig.

Demonstranten zijn boos op de PiS omdat de partij te veel invloed zou hebben op het constitutioneel hof. PiS verwelkomt de beslissing van de rechtbank, maar ontkent er invloed op te hebben gehad.

Woensdag oordeelde dit hof dat abortus op grond van ernstige afwijkingen aan de foetus in strijd is met de grondwet die de bescherming van ieders leven garandeert. Van alle abortussen in het land wordt 98 procent om deze reden uitgevoerd.

Er wordt nog wel een uitzondering gemaakt als de geboorte een gevaar voor de gezondheid van de moeder vormt of als de zwangerschap het gevolg is van incest of verkrachting.

In 2016 ontstond ook onrust in Polen omdat de regering abortus volledig wilde afschaffen, waarna de regering besloot het voorstel in te trekken.

Donderdagavond werden er bij protesten tegen de inperking van de abortuswet vijftien mensen opgepakt.