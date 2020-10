De volledige bemanning van een Nederlandse marineschip op Curaçao is uit voorzorg in quarantaine gegaan nadat een bemanningslid positief is getest op het coronavirus, dat meldt een woordvoerder van defensie aan Curaçaose nieuwswebsite NU.cw.

Het bemanningslid van de Zr. Ms. Groningen testte vrijdag positief op het coronavirus, waarna de volledige bemanning in quarantaine is geplaatst. De besmette militair maakt het naar omstandigheden goed.

Het marineschip ligt bij marinebasis Parera op Curaçao. "Het schip zelf is operationeel gereed", aldus woordvoerder Stefan de Haan aan de nieuwssite. "Wanneer de situatie daarom vraagt kan de Groningen direct uitvaren en haar taken oppakken."

Het marineschip van Defensie is sinds juli 2020 actief in het Caribisch gebied. Het schip wordt gebruikt voor kustwachttaken, reddingsacties, verlenen van noodhulp en bij het onderscheppen van drugssmokkel.