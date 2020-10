Het Poolse constitutioneel hof heeft donderdag besloten dat abortus ook niet is toegestaan op grond van ernstige afwijkingen bij het ongeboren kind. Hierdoor wordt abortus vrijwel volledig verboden in het overwegend rooms-katholieke land.

Het hof oordeelt dat abortus op grond van ernstige afwijkingen in strijd is met de grondwet die de bescherming van ieders leven garandeert. Van alle abortussen in het land wordt 98 procent om deze reden uitgevoerd.

Er wordt nog wel een uitzondering gemaakt als de geboorte een gevaar voor de gezondheid van de moeder vormt of als de zwangerschap het gevolg is van incest of verkrachting.

Meer dan honderd conservatieve en rechts-nationalistische parlementariërs hebben de zaak een jaar geleden voor het constitutioneel hof gebracht. Critici twijfelen aan de onafhankelijkheid van dit hof, omdat de Poolse regering er een grote invloed op zou hebben.

In 2016 ontstond onrust in Polen omdat de regering abortus volledig wilde afschaffen. Zo'n twintigduizend vrouwen kwamen destijds bijeen in Warschau om tegen dit besluit te demonstreren. Ook in andere steden werd gedemonstreerd, waarna de regering besloot het voorstel in te trekken.

In de afgelopen maanden is ook tegen een verdere beperking van het recht op abortus gedemonstreerd, maar het demonstreren werd bemoeilijkt door de coronamaatregelen, meldt BBC News. Dunja Mijatovic, Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa noemt het oordeel van het hof een "schending van de mensenrechten".