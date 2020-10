De 58-jarige Nederlander die woensdag is opgepakt bij een politie-inval in het Duitse klooster Graefenthal, net over de grens bij Nijmegen, wordt verdacht van misbruik van kinderen in zowel Nederland als Duitsland. Hij zit op het moment nog vast, aldus een woordvoerder van de Duitse openbaar aanklager donderdag.

De onderzoeksrechter in de Duitse grensplaats Kleve moet daarbij nog besluiten of hij vervolgd gaat worden voor de vrijheidsberoving van een 25-jarige Nederlandse vrouw. Zij is woensdag bij een politie-inval meegenomen, omdat de Duitse politie een melding had gekregen dat zij slachtoffer was van vrijheidsberoving.

In een klooster in de deelstaat Noordrijn-Westfalen trof de Duitse politie woensdag 54 personen aan, onder wie 10 kinderen. Het zou gaan om mensen die "in relatie staan tot een religieuze gemeenschap". Geen van de aangetroffen personen zou gewond zijn.

De politie had het vermoeden dat een of meerdere personen tegen hun wil werden vastgehouden in het klooster. Alleen in het geval van de 25-jarige vrouw zijn daar concrete aanwijzingen voor. Zij wordt op dit moment door de politie ondervraagd en is op een "veilige plek", aldus de Duitse politie donderdag.

In het klooster huist de sektarische Orde der Transformanten, een Nederlandse religieuze beweging met enkele tientallen leden en een hoofdkwartier in Hoeven (Noord-Brabant). De man zou volgens verschillende media een 'profeet' zijn, maar de woordvoerder van de orde ontkent dat. Ook zou de vrouw volgens hem uit vrije wil in het klooster wonen.