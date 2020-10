Belarussische oppositiepartijen, die verenigd zijn in de coördinatieraad, hebben donderdag de Sacharovprijs gekregen van het Europees Parlement. De prijs is een hoge Europese onderscheiding voor mensen die zich sterk maken voor mensenrechten.

Voorzitter David Sassoli van het Europees Parlemeent prees de tien leden van de raad voor hun "dagelijkse moed en vastberadenheid" om de democratie te verdedigen. "Weet dat wij aan uw zijde staan", aldus Sassoli.

Belarus, het land dat we voorheen Wit-Rusland noemden, staat al ruim tien weken in het teken van protesten na vermoedelijke verkiezingsfraude tijdens de presidentsverkiezingen op 9 augustus.

De demonstranten zijn boos over de verkiezingsuitslag, waarbij president Alexander Lukashenko ruim 80 procent van de stemmen kreeg. Svetlana Tikhanovskaya, de populairste oppositiekandidaat, kreeg iets meer dan 10 procent. Betogers spreken van verkiezingsfraude en eisen dat Lukashenko opstapt. De Europese Unie erkent Lukashenko niet.

Inmiddels is vrijwel de gehele Belarussische oppositie opgepakt of gevlucht uit het Oost-Europese land. Tikhanovskaya is uitgeweken naar Litouwen. Sassoli zei dat hij hoopt de winnaars binnenkort te kunnen ontvangen voor de prijsuitreiking. Die staat op de agenda van de parlementszitting in december.

Het EU-parlement stelde de mensenrechtenprijs, waaraan 50.000 euro is verbonden, in 1988 in. De Sacharovprijs is vernoemd naar Sovjetdissident en Nobelprijswinnaar Andrei Sakharov. Vorig jaar ging de prijs naar de Oeigoerse econoom en mensenrechtenactivist Ilham Tohti. Nelson Mandela was een van de eerdere winnaars.