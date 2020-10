De advocaat van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux laat het verzoek tot vervroegde vrijlating van zijn cliënt intrekken, zo laat hij woensdag aan meerdere media weten. De aanleiding is het rapport over Dutroux, waarin experts concluderen dat hij nog altijd een psychopathische seksuele sadist is.

Volgens advocaat Bruno Dayez heeft het daarom geen zin om het verzoek nu te laten beoordelen, zegt hij volgens onder meer persbureau AFP.

De 63-jarige moordenaar zit inmiddels 24 jaar vast. Hij kreeg levenslang, maar dat komt in België neer op dertig jaar. Na twee derde van de straf kan een veroordeelde in theorie in aanmerking komen voor vervroegde vrijlating, maar Dutroux voldoet volgens het psychiatrisch rapport niet aan de voorwaarden.

Zo zou de kans op herhaling aanzienlijk zijn, omdat hij geen enkele verantwoordelijkheid voelt. Dutroux sloot in de jaren negentig jonge meisjes op en misbruikte ze herhaaldelijk.

Julie Lejeune (8), Mélissa Russo (8), An Marchal (17) en Eefje Lambrecks (19) hebben dit niet overleefd. Twee andere slachtoffers, Sabine Dardenne en Laetitia Delhez, konden op tijd bevrijd worden.