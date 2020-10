De Duitse politie heeft woensdag bij een grote actie in een voormalig klooster een 25-jarige vrouw bevrijd. Volgens de politie werd zij tegen haar wil vastgehouden in het pand in de plaats Goch (in de deelstaat Noordrijn-Westfalen). Een 58-jarige man is aangehouden. Volgens lokale media heeft de verdachte de Nederlandse nationaliteit.

In het klooster trof de politie 54 personen aan, onder wie 10 kinderen. Het zou gaan om mensen die "in relatie staan tot een religieuze gemeenschap". Geen van de aangetroffen personen zou gewond zijn. Ook laat een politiewoordvoerder aan lokale media weten dat het niet om een gijzeling gaat.

De politie had het vermoeden dat één of meerdere personen tegen hun wil werden vastgehouden in het klooster. Op dit moment zijn daar alleen in het geval van de 25-jarige vrouw concrete aanwijzingen voor. Zij wordt op dit moment door de politie ondervraagd.

De verdachte is aangehouden en meegenomen voor verhoor. Een woordvoerder van het Duitse openbaar ministerie zegt tegen lokale media dat het om een 58-jarige Nederlander gaat. Volgens de woordvoerder zou zichzelf als een profeet hebben omschreven.