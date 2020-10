Zeker 545 migrantenkinderen in de Verenigde Staten zijn nog altijd van hun ouders gescheiden omdat de gezinnen illegaal het land binnen waren gekomen, stelt de Amerikaanse mensenrechtenorganisatie American Civil Liberties Union (ACLU) woensdag.

"In onze juridische stappen hebben wij zojuist aan de rechtbank gemeld dat de ouders van 545 kinderen - gedwongen uit elkaar gehaald door het wrede familiescheidingsbeleid van de Trump-regering - nog steeds niet gevonden kunnen worden", meldt de ACLU.

De VS begon in mei 2018 met het beleidsmatig scheiden van migrantengezinnen als onderdeel van het zerotolerancebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump. Na zes weken werden de praktijken weer gestaakt vanwege de ontstane ophef. Een federale rechter kraakte het beleid nadat beelden van huilende kinderen in kooien naar buiten kwamen. Alleen in gevallen waarin de ouders "een risico" voor hun kinderen vormden, werden ze nog van elkaar gescheiden.

In een gerechtelijk bevel uit 2018 werd de Amerikaanse regering opgedragen alles te doen om de kinderen en hun ouders te herenigingen, maar doordat de overheid niet goed bijhield wat er met de ouders gebeurde, is dat niet altijd gelukt.

'Kinderen werden al in 2017 van ouders gescheiden'

De 545 migrantenkinderen van wie de ouders nog niet gevonden zijn, behoren vermoedelijk tot de groep van kinderen die al in 2017 van hun ouders gescheiden werden in het kader van een beleidsproef.

Uit een gerechtelijk document dat in handen van nieuwszender CNN is, blijkt dat mogelijk twee derde van de vermiste ouders al het land uitgezet zijn. De meeste komen uit landen in Midden-Amerika, zoals Guatemala en Honduras.