In de Nigeriaanse stad Lagos zijn dinsdag meerdere mensen overleden nadat het leger vuur opende op een groep demonstranten, dat meldt mensenrechtenorganisatie Amnesty International.

"Er zijn verschillende demonstranten gedood, we proberen erachter te komen hoeveel precies", aldus een woordvoerder van Amnesty. Volgens persbureau Reuters zijn er zeker twee mensen overleden nadat ze geraakt werden door kogels van het Nigeriaanse leger.

Het leger opende vuur in stadsdistrict Likki, waar zich al een aantal dagen duizenden demonstranten verzamelen. De demonstranten protesteren tegen buitensporig politiegeweld in het land. Twee weken geleden besloot de Nigeriaanse politie een omstreden politie-eenheid direct op te heffen vanwege de demonstraties.

Omdat de protesten aanhouden is er in Lagos een avondklok ingesteld. Ook heeft de nationale politie de oproerpolitie ingezet, nadat demonstranten in het hele land meerde politiebureau's zijn binnengevallen.

Een woordvoerder van de lokale overheid zegt de gewelddadige inzet van het leger in Lagos dinsdagavond te onderzoeken.