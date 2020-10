Het hooggerechtshof van Burundi heeft de zeventigjarige oud-president Pierre Buyoya veroordeeld tot een levenslange celstraf voor betrokkenheid bij de moord op zijn opvolger. De moord ontketende een brute en jarenlange burgeroorlog tussen de etnische Hutu's en Tutsi's

Buyoya leidde het land twee keer: van 1987 tot 1993 en van 1996 tot 2003. Beide keren greep hij de macht met hulp van het leger. Hij is momenteel gezant van de Afrikaanse Unie voor de Sahelregio.

De oud-leider zou de hand hebben gehad in de moord op zijn opvolger Melchior Ndadaye, die kort na de verkiezingen in 1993 vermoord werd. Daarna brak een oorlog tussen Hutu's en Tutsi's uit die 300.000 mensen het leven kostte en tien jaar duurde.

Buyoya verscheen niet bij de rechtszaak en werd samen met vijftien anderen bij verstek veroordeeld. Hij noemt de beschuldigingen politiek gemotiveerd. De huidige regering rijt volgens hem oude wonden open om zo stemmen te winnen.

Na de burgeroorlog nam Buyoya deel aan de vredesonderhandelingen. De oud-leider zegt dat de bloedvete over de moord bij dit proces van verzoening bijgelegd is. Nog altijd is er veel onduidelijkheid rondom de dood van Ndadaye, die de eerste democratisch verkozen president van het land was. Hij wordt als een nationale held gezien.