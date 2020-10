De achttienjarige man die vorige week de Franse docent Samuel Paty doodde, zou voorafgaand aan de daad een ouder van een van de leerlingen hebben ge-sms't, laten bronnen dinsdag aan onder meer Le Parisien weten.

Het gaat om een van de ouders die hadden geklaagd nadat Paty tijdens een les over vrijheid van meningsuiting karikaturen van de profeet Mohammed had getoond.

De politiebron weet niet of de ouder van de leerling heeft gereageerd op de sms. Meerdere verdachten zitten vast op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag. Het gaat hierbij om familieleden van de aanslagpleger, leerlingen en een ouder van ten minste een van de leerlingen.

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin ontstond er een haatcampagne tegen Paty, waarin volgens hem ook een doodsvloek was uitgesproken. Twee mannen zitten vast voor het uitspreken van deze fatwa. Een van hen zou de vader van een leerling van Paty zijn. Het is niet bekend of het hier gaat om dezelfde ouder die de aanslagpleger heeft ge-sms't.

De vader zou hebben aangedrongen op hulp van de groepering Collectif contre l'islamophobie en France (Collectief tegen islamofobie in Frankrijk), die minister Darmanin nu wil laten ontbinden.

Eerder op dinsdag werd ook bekend dat een moskee in een buitenwijk van Parijs voor zes maanden wordt gesloten. Deze moskee heeft onlangs een tegen Paty gerichte video op Facebook geplaatst.

Woensdag vindt een nationale herdenkingsceremonie voor de docent plaats. Afgelopen weekend liepen duizenden Fransen al een mars voor Paty.