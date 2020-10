De uit de gevangenis ontsnapte Deense moordenaar Peter Madsen is opgepakt, meldt de Deense politie dinsdag. Volgens de agenten had hij een voorwerp bij zich dat op een zelfgemaakt vuurwapen leek.

De tot levenslang veroordeelde moordenaar werd een tijdlang omsingeld na zijn ontsnapping uit de Herstedvester-gevangenis in Albertslund, melden Deense media. Uit beelden van het medium Ekstra Bladet blijkt dat hij tegen een hek zat en onder schot werd gehouden.

Madsen is niet ver gekomen. Hij zou op minder dan 1 kilometer van de gevangenis zijn opgepakt. De politie heeft tijdens een ingelaste persconferentie laten weten dat Madsen kon ontsnappen door een gevangenismedewerker te bedreigen met "iets dat op een vuurwapen leek". Dit wapen heeft de gevangene mogelijk zelf gemaakt, zo werd gesuggereerd.

Madsen zei dat hij een bomgordel droeg, maar onderzoek heeft uitgewezen dat het voorwerp geen springstof bevat. De gevangenismedewerker is niet gewond geraakt. Buiten de gevangenismuren zou de moordenaar hebben getracht in een voorbijrijdend busje te springen. Het lijkt erop dat de bestuurder van dit voertuig niet bij de uitbraak betrokken was.

De uitvinder kreeg levenslang voor de moord op de Zweedse journalist Kim Wall. Hij verkrachtte en doodde haar in 2017 in zijn duikboot toen ze langskwam voor een interview.

Ekstra Bladet schrijft op basis van bronnen dat Madsen meermaals in een isolatiecel is geplaatst vanwege mogelijke ontsnappingsplannen.